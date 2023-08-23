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Над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники

23 августа 2023 10:31
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над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Информацию подтвердили в Минобороны России.

По словам главы города, один из них был сбит в Можайском районе Московской области, пишет Лента.

Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы

Позже Собянин уточнил, что третий беспилотник, по данным Министерства обороны России, сбили в районе Химок:

"Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву".

По предварительной информации, пострадавших при атаке беспилотников нет, на места происшествий выехали экстренные службы, заявил мэр Москвы.

Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, обломки сбитого ночью беспилотника повредили в Химках частный дом, частично обрушилась крыша и выбило окна, также повреждена стена нежилого здания с магазинами. Там уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в районе «Москвы-Сити» в столице раздался хлопок, после этого возле зданий поднялся дым. До этого во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковер». Воздушные гавани столицы не принимали и не выпускали самолеты.

Минобороны России заявило, что 23 августа в ночное время средствами ПВО была пресечена попытка атаки дронов на столицу.

Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве

В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». В Минобороны подтвердили отсутствие пострадавших.

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