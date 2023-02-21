На ЖД в Сызрани нашли тело человека без головы

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По предварительной версии, человек попал под поезд.

Во вторник, 21 февраля, на железной дороге в Сызрани обнаружен труп человека без головы. По предварительной версии, человек попал под поезд недалеко от перекидного моста в районе села Образцовое. Некоторые части тела оторваны и разбросаны по путям. Как сообщает с места трагедии корреспондент КТВ-ЛУЧ, тело погибшего мужчины могло протащить поездом около 200 метров. Его нашли на участке между обувной фабрикой и городским районом «Село Образцовое».

Возраст и личность погибшего пока не установлены. На месте трагедии работает опергруппа правоохранителей.



