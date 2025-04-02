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На возгорание сухой травы на территории Приволжского района за сутки выезжали пять раз

2 апреля 2025 10:46
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На возгорание сухой травы на территории Приволжского района за сутки выезжали пять раз

Сегодня, 2 апреля, огнеборцы пожарно-спасательного отряда выезжали на тушение сухой травы на территории Приволжского района пять раз. Общая площадь горения составила 1100 квадратных метров. 
 
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает, что сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. 
Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефону «101» или «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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