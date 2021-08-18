На Волге спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего после столкновения катера с баржей

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В ходе поисковой операции в Самаре на Волге вблизи среднего пляжа спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего без вести после столкновения катера с баржей, сообщает psut.sledcom.ru.

17 августа спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге 14 августа 2021 года.

Судно с погибшими нашли примерно в двух километрах от места происшествия ниже по течению. Двое мужчин находились внутри утонувшего катера, третий мужчина был рядом с бортом.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела.

Допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, проводится осмотр катера, готовится к назначению ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления, сообщае пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России