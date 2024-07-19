На Волге около спуска по улице Венцека мальчика, дрейфующего на куске пенопласта

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18 июля очевидцы заметили около спуска по улице Венцека дрейфующего вниз по течению реки Волга ребенка на куске пенопласта и сообщили спасателям.

Под действием ветра и течения пенопласт направлялся в зону пассажирских причалов.

В 17.55 от спасательной станции «Центральная» для оказания помощи вышел спасательный катер.

В 17.58 спасатели взяли на борт юного путешественника, доставили на спасательную станцию и передали родителям.

В этот день приключения для 12-летнего романтика закончились профилактической беседой, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО