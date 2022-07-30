На Волге в Жигулевске утонула 18-летняя девушка

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29 июля на реке Волга в городе Жигулевск утонула девушка 2004 года рождения. Все произошло ниже по течению на 150 метров от линии городского пляжа. Она купалась с подругой. В результате резкого падения уровня воды их утянуло на глубину. Подругу очевидцы успели вытащить на берег. В 18.07 на поиски второй девушки были вызваны водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В 20.40 утонувшую обнаружил водолаз на глубине 7 метров и удалении от берега в 15 метров, пишет ПСС по Самарской области.

В тот же день в Самаре также утонула 18-летня девушка.

Спасатели напоминают, что купание в в необорудованных участках водоемов не допускается. Берегите свою жизнь!