Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, двое пострадавших
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, двое пострадавших
На территории «Самарской Луки» собираются протянуть газопровод
На территории «Самарской Луки» собираются протянуть газопровод
В Самарской области могут запретить самовыгул собак
В Самарской области могут запретить самовыгул собак
На Волге в Жигулевске утонула 18-летняя девушка
На Волге в Жигулевске утонула 18-летняя девушка
В Самарской области женщина сбила четырех коров
В Самарской области женщина сбила четырех коров
Тольяттинка получила 6000 рублей за прописку 23 иностранцев в своей квартире
Тольяттинка получила 6000 рублей за прописку 23 иностранцев в своей квартире
Молодогвардейская в Самаре: водоснабжение восстановлено, работы ведутся
Молодогвардейская в Самаре: водоснабжение восстановлено, работы ведутся
Новый формат классных часов введут в школах России
Новый формат классных часов введут в школах России
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Волге в Жигулевске утонула 18-летняя девушка

30 июля 2022 11:53
70
На Волге в Жигулевске утонула 18-летняя девушка

29 июля на реке Волга в городе Жигулевск утонула девушка 2004 года рождения. Все произошло ниже по течению на 150 метров от линии городского пляжа. Она купалась с подругой. В результате резкого падения уровня воды их утянуло на глубину. Подругу очевидцы успели вытащить на берег. В 18.07 на поиски второй девушки были вызваны водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В 20.40 утонувшую обнаружил водолаз на глубине 7 метров и удалении от берега в 15 метров, пишет ПСС по Самарской области.

В тот же день в Самаре также утонула 18-летня девушка.

Спасатели напоминают, что купание в в необорудованных участках водоемов не допускается. Берегите свою жизнь!

Теги: Волга ЧП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области гидроплан рухнул в Волгу
25 июля 2022, 10:54
В Самарской области гидроплан рухнул в Волгу
Авария произошла напротив Ширяево. Происшествия
552
В Тольятти с аварийного судно спасли двоих взрослых и двоих детей
25 июля 2022, 10:08
В Тольятти с аварийного судно спасли двоих взрослых и двоих детей
Маломерное судно было лишено возможности управляться. Происшествия
560
На Волге в Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
16 апреля 2022, 10:28
На Волге в Волгоградской области перевернулся катер с ребенком
В момент происшествия на катере находились шесть человек. Происшествия
1689
В центре внимания
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
411
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
379
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
595
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
631
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
1983
Весь список