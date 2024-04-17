На Волге перевернулась байдарка: мужчина оказался в холодной воде

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17 апреля спасатели Поисково-спасательного подразделения «Поляна Фрунзе» подняли с воды на борт спасательного катера мужчину 1981 года.

Сигнал о происшествии поступил от очевидца с лодочной станции на берегу Волги напротив 3-й Просеки. В результате опрокидывания байдарки мужчина оказался в воде.

Сильное течение и низкая температура воды не позволили пострадавшему самостоятельно выбраться на берег.

Мужчину подняли на борт подошедшего спасательного катера и доставили на спасательную станцию.

С диагнозом переохлаждение его передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО