На Волге ищут загадочно исчезнувшую лодку

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В Самарской области ищут пропавшую лодку. Маломерное судно было привязано к мостику около волжского пляжа в Октябрьске.

Вечером 1 декабря владелец лодки решил забрать ее на зимнюю стоянку. Однако, имущество странным образом исчезло. - Поставил лодку на воде и не думал, что с ней может что-то случится. Живу рядом с этим местом, лодка практически перед окнами была. Скорее всего, ее украли, - рассказал КТВ-ЛУЧ расстроенный мужчина. Владелец не исключает, что судно могло отвязаться и самостоятельно отправиться в дрейф. Тем не менее, сейчас он прочесывает берег в надежде отыскать пропажу. Мужчина говорит, что судно стоит около 40 тысяч рублей. Он уже написал заявление в полицию, сообщает КТВ-Луч.

Фото предоставлено для КТВ-ЛУЧ

