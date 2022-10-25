На Владимирской в Самаре произошло массовое ДТП с участием скорой помощи

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Утром во вторник, 25 октября, в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Владимирской и Мичурина столкнулись пикап и машина скорой помощи. Об этом 63.RU сообщили очевидцы.

— ДТП произошло в 07:50. 36-летний водитель на Nissan NP300 ехал по улице Мичурина с Полевой в сторону Владимирской. У перекрестка он не уступил дорогу автомобилю скорой помощи со включенными спецсигналами, который поворачивал налево. От удара скорую отбросило на припаркованный «Ниссан-Кашкай», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Во время ДТП скорая помощь везла пациента в больницу. К счастью в аварии обошлось без пострадавших.

Правоохранителям предстоит разобраться в деталях происшествия.

Фото: читатель 63.RU