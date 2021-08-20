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На улице Аэродромной в Самаре автомобиль сбил парня на переходе, водитель с места ДТП скрылся 

20 августа 2021 13:23
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Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения в лечебное учреждение 20-летнего жителя Самары с травмой, полученной в результате ДТП.

В ходе опроса потерпевшего и выезда на место происшествия установлено, что 11 августа примерно в 15-30, водитель, управляя автомобилем, предположительно, седан белого цвета, двигаясь по ул. Аэродромной у дома №127 допустил наезд на пешехода.

Со слов молодого человека. он переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда водитель транспортного средства с места ДТП скрылся. 

Пострадавший самостоятельно обратился в городскую больницу за медицинской помощью, где ему назначили амбулаторное лечение.

Полицейскими осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП, и установление возможных свидетелей.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(9372)072716, 8(9376)473214 или 112.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП улица Аэродромная

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