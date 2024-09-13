На ул. Победы в Самаре горел автобус

В пятницу утром, 13 сентября, в Советском районе Самары загорелся автобус. Об этом сообщили очевидцы.
ЧП произошло на пересечении ул. Победы и 1-го Безымянного переулка, по направлению в город.
"Автобус объят пламенем, был один большой взрыв, а после в течение 15 минут слышались взрывы поменьше", - рассказали очевидцы.
Кроме того, видео пожара в телеграм-канале "Еще Самара" выложил самарский блогер Евгений Щекин.
К месту происшествия подъехали две пожарных машины.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет Волга Ньюс.
Фото: скрин с видео