На ул. Победы в Самаре горел автобус

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В пятницу утром, 13 сентября, в Советском районе Самары загорелся автобус. Об этом сообщили очевидцы.

ЧП произошло на пересечении ул. Победы и 1-го Безымянного переулка, по направлению в город.

"Автобус объят пламенем, был один большой взрыв, а после в течение 15 минут слышались взрывы поменьше", - рассказали очевидцы.

Кроме того, видео пожара в телеграм-канале "Еще Самара" выложил самарский блогер Евгений Щекин.

К месту происшествия подъехали две пожарных машины.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет Волга Ньюс.

Фото: скрин с видео