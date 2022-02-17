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На трассе в Сызрани из-за косули три машины попали в ДТП

17 февраля 2022 09:18
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На трассе в Сызрани из-за косули три машины попали в ДТП

На трассе Сызрань - Саратов днём в среду, 16 февраля, произошло массовое ДТП. На 172 километре автодороги косуля внезапно выбежала на проезжую часть, пишет ГТРК Самара. Животное сбили, а из-за аварии три автомобиля получили повреждения.

«Автовоз сбил косулю, в него врезался “Мерседес” и разбил заднюю часть “уазика-буханки”», — сообщает Вольск.ру.

Известно, что в момент аварии транспортные средства двигались в попутном направлении. Люди в результате ДТП не пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

«Водителю будет предложено заплатить штраф. Если животное — самец, то 120 тысяч рублей, а если самка, то 200 тысяч. В случае отказа мы будем обращаться в суд», — заявили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

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