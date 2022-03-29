На трассе в Самарской области столкнулись 8 машин

96

Сотрудники полиции работают на месте ДТП на 4 км автодороги Самара-Волгоград- Новокуйбышевск номер 2, где произошло столкновение 8 транспортных средств.

За медицинской помощью в настоящий момент никто не обращался.

Полицейские регулируют движение, оказывают помощь автолюбителям, оформляют необходимые документы.

По предварительным данным причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия.

️Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о наличии гололедицы на дорогах региона и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками.

Также, нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности.