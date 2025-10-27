На трассе «Обход Тольятти» автобус сбил насмерть лося

107

На самарской платной трассе произошло смертельное ДТП. Авария унесла жизнь дикого животного.

Все произошло на 92-м километре дороги «Обход Тольятти» в 19:15 26 октября. Подробности рассказали в полиции, пишет 63.ру.

«По предварительным данным Госавтоинспекции, 62-летний водитель автобуса VSN-700 в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не учёл ограниченную видимость и при возникновении опасности не принял возможных мер к снижению скорости и полной остановке, в результате чего наехал на лося, перебегавшего проезжую часть», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Животное скончалось на месте ДТП. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото pxhere.com