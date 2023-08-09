На трассе М‑5 в Самарской области потушили горящие автомобили

113

К 21 часу 9 августа 2023 года известно об одном погибшем и одном пострадавшем в этом ДТП.

В 19:28 в среду, 9 августа, экстренные службы получили сообщение о столкновении бензовоза и двух легковушек на 1028 км трассы М‑5. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, потому что у автомобиля лопнуло колесо. Бензовоз пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Рено Сандеро» и «Тойтота Лэнд Крузер 200». От удара большегруз опрокинулся и загорелся. Также загорелся «Рено». Огнем была охвачена площадь 50 кв. м, пишет СитиТраффик.

Движение транспорта со стороны Самары в сторону Тольятти перекрыто, объезд через Красный Яр, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Организовано реверсивное движение.

В 20:17 среды, 9 августа, противопожарная служба Самарской области ликвидировала пожар на месте происшествия. Было задействовано 10 человек и 3 единицы техники.

Как сообщает ГИБДД Самарской области, в аварии погиб 53-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро». Еще один мужчина, пассажир «Рено», доставлен в больницу и госпитализирован.

В аварии получил повреждения автомобиль «Тойта Лэнд Крузер 200».

Фото: облМВД