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На трассе М‑5 в Самарской области потушили горящие автомобили

9 августа 2023 21:35
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На трассе М‑5 в Самарской области потушили горящие автомобили

К 21 часу 9 августа 2023 года известно об одном погибшем и одном пострадавшем в этом ДТП.

В 19:28 в среду, 9 августа, экстренные службы получили сообщение о столкновении бензовоза и двух легковушек на 1028 км трассы М‑5. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, потому что у автомобиля лопнуло колесо. Бензовоз пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Рено Сандеро» и «Тойтота Лэнд Крузер 200». От удара большегруз опрокинулся и загорелся. Также загорелся «Рено». Огнем была охвачена площадь 50 кв. м, пишет СитиТраффик. 

Движение транспорта со стороны Самары в сторону Тольятти перекрыто, объезд через Красный Яр, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Организовано реверсивное движение.

В 20:17 среды, 9 августа, противопожарная служба Самарской области ликвидировала пожар на месте происшествия. Было задействовано 10 человек и 3 единицы техники.

Как сообщает ГИБДД Самарской области, в аварии погиб 53-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро». Еще один мужчина, пассажир «Рено», доставлен в больницу и госпитализирован. 

В аварии получил повреждения автомобиль «Тойта Лэнд Крузер 200».

Фото: облМВД

Теги: ДТП

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