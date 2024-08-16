На трассе М-5, поворот на поселок Сургут, автомобиля Kia Rio съехал в кювет

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На территории Сергиевского района на трассе М-5, поворот на поселок Сургут, произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

На место вызова оперативно выехал дежурный караул в количестве 3 человек пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40.

К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля Kia Rio.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, которые были госпитализированы

В ходе аварийно-спасательных работ наши пожарные-спасатели отключили систему электропитания автомобиля и стабилизировали транспортное средство.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»