На трассе М-5, поворот на поселок Сургут, автомобиля Kia Rio съехал в кювет

На территории Сергиевского района на трассе М-5, поворот на поселок Сургут, произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.
На место вызова оперативно выехал дежурный караул в количестве 3 человек пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40.
К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля Kia Rio.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, которые были госпитализированы
В ходе аварийно-спасательных работ наши пожарные-спасатели отключили систему электропитания автомобиля и стабилизировали транспортное средство.
Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»