На территории Шенталинского района произошло ДТП с трактором

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28 августа на территории Шенталинского района на 39 километре автодороги Урал – Исаклы – Шентала произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 14:10 диспетчеру пожарно-спасательной части № 131 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Оперативно на место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 131 в количестве 3 человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района.

На месте происшествия было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля УАЗ и трактора МТЗ с последующим опрокидывание автомобиля УАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Госпитализирован.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили системы электропитания транспортных средств, произвели их стабилизацию и смыв горюче - смазочных материалов.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"