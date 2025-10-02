На территории ИК № 6 УФСИН СО произошло возгорание в неэксплуатируемом помещении цеха № 3

221

2 октября 2025 года на территории Исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области произошло возгорание в неэксплуатируемом помещении цеха № 3.

К ликвидации пожара незамедлительно приступили силы ведомственной пожарной части учреждения совместно с подразделениями МЧС России. Благодаря слаженным действиям возгорание было оперативно локализовано и потушено.

Пострадавших среди осуждённых и сотрудников колонии нет. Работа учреждения продолжается в штатном режиме.

В настоящее время по факту инцидента проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания и приняты необходимые меры, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.



