На пожаре в селе Александровка Большеглушицкого района пострадал человек

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29 мая в 12 часов 38 минут на пункт связи поступило сообщение о пожаре в селе Александровка. На место пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 132. По прибытии было установлено, что горят летняя кухня и гараж на площади 50 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 13 часов 21 минуту была объявлена локализация пожара, в 13 часов 25 минут – ликвидация открытого горения. Всего на месте пожара работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. К сожалению, пострадал один человек. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"