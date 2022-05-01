На пожаре в Самарской области погибли четверо

215

В 23.14 в субботу, 30 апреля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Шигонский, н.п. Актуши, ул. Волжская.

В 04.20 1 мая пожар ликвидирован на площади 50 кв.м. В результате пожара погибли 4 человека (мужчина 1965 г.р., женщины 1936 г.р., 1939 г.р., 1968 г.р.).

Для тушения пожара привлекались 40 человек и 19 ед. техники, от МЧС России 10 человек, 6 ед. техники. Причина пожара – устанавливается, сообщает облМЧС.