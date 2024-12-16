На пожаре в поселке в Самарской области спасли кота

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Горели 100 квадратных метров надводных построек.



Сегодня в 10:17 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Ровно-Владимировка на улице Нефтяников горят надворные постройки.



По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят строения на площади 100 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

В 10:40 пожар был локализован, в 10:50 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших нет. При пожаре был спасен домашний питомец – кот.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"