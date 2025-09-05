На переезде под Самарой легковушка столкнулась с поездом

114

4 сентября в 16:55 на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 6343 сообщением Самара — Курумоч.

Как сообщают в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но расстояния оказалось недостаточно, и избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, пострадавших нет. За медицинской помощью не обращались ни пассажиры поезда, ни локомотивная бригада, ни водитель автомобиля.

Поезд задержался в пути на 14 минут и затем продолжил движение. На график других составов происшествие не повлияло, отмечает Куйбышевская ЖД, пишет МК.