На острове Зелененький в Самаре произошел пожар

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В воскресенье, 3 сентября, примерно в 20:07 произошел пожар на острове Зелененький в Красноглинском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое строение на площади 20 кв. м. и сухая трава на площади 100 кв. метров.

На тушение были направлены 24 человека, три автоцистерны, пожарный катер " Смелый" и два плавсредства от Поисково-спасательной службы Самарской области.

Пожар удалось ликвидировать в 22:50.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, пишет Волга Ньюс.