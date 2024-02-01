На ночном пожаре в Кинеле погиб человек

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1 февраля 2024 года в 1 час 30 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Павловка, Кинельского района, в переулке Придорожном, произошел пожар. К месту вызова была направлена пожарно-спасательная часть № 14 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии на место пожара в 1 час 50 минут было установлено, что горит сторожка, площадь горения составляла 30 квадратных метров. В 2 часа 04 минуты пожар был локализован, в 2 часа 15 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 5 человек, 1 единица техники, 1 звено газодымозащитной службы. На тушении был подан 1 ствол «Б». К сожалению, есть один погибший. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"