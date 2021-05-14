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На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар на площади 10 тыс. кв. м

14 мая 2021 20:59
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На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар на площади 10 тыс. кв. м

На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар на общей площади 10 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 13:04 поступило сообщение о возгорании мусора западнее деревни Ташелка. По прибытии к месту вызова установлено, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 000 кв. м, в основном тление мусора", - сказали в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. Огонь не угрожает населенным пунктам, ветер дует в противоположном от деревни направлении. В тушении участвуют 41 человек и 14 единиц техники.

Фото ГУ МЧС по Самарской области/ТАСС.

Теги: завод МЧС пожар

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