Главные новости:
Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей.
«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов
Праздничное мероприятие посетили артисты коллектива Самарской области «Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд».
На праздновании юбилея Нефтегорска и Нефтегорского района выступили артисты Самарской филармонии
При выборе победителей жюри учитывали опыт и профессиональные достижения врачей, а также их участие в научных исследованиях, внедрение современных методов лечения и общественную работу.
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
В Сербии в городе Крагуевац завершился предсезонный турнир по волейболу «Легенды Раднички».
«Нова» - победитель международного турнира по волейболу
Молодогвардейцы Самары следят за чистотой выборов: «Нарушений не выявлено, голосование проходит прозрачно»
На мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
На мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей

14 сентября 2025 14:02
на мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей

Вечером в субботу, 13 сентября, на южном шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей. Как выяснили госавтоинспекторы, все случилось в 21:08.

«42-летний водитель Renault Duster двигался со стороны Уральской в направлении улицы Промышленности. Возле дома № 1 по улице Белгородской он столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, который ехал в попутном направлении впереди. За рулем компактного кроссовера находилась 30-летняя женщина. От удара Tucson отбросило на встречную полосу: машина врезалась в движущийся SangYong под управлением 44-летнего водителя. По инерции Hyundai Tucson влетел в Lada Vesta, которая ехала в попутном направлении. За рулем отечественного автомобиля находился 39-летний мужчина. „Гранту“, в свою очередь, от удара отбросило на Hyundai Elantra, которым управлял 48-летний мужчина», — следует из данных, собранных сотрудниками Госавтоинспекции.

Теперь правоохранители уточняют информацию о пострадавших и разбираются во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. Самарские водители сообщали, что из-за аварии на мосту наблюдались серьезные затруднениядвижения, пишет 63.ру.

