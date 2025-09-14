на мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей

150

Вечером в субботу, 13 сентября, на южном шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей. Как выяснили госавтоинспекторы, все случилось в 21:08.

«42-летний водитель Renault Duster двигался со стороны Уральской в направлении улицы Промышленности. Возле дома № 1 по улице Белгородской он столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, который ехал в попутном направлении впереди. За рулем компактного кроссовера находилась 30-летняя женщина. От удара Tucson отбросило на встречную полосу: машина врезалась в движущийся SangYong под управлением 44-летнего водителя. По инерции Hyundai Tucson влетел в Lada Vesta, которая ехала в попутном направлении. За рулем отечественного автомобиля находился 39-летний мужчина. „Гранту“, в свою очередь, от удара отбросило на Hyundai Elantra, которым управлял 48-летний мужчина», — следует из данных, собранных сотрудниками Госавтоинспекции.

Теперь правоохранители уточняют информацию о пострадавших и разбираются во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. Самарские водители сообщали, что из-за аварии на мосту наблюдались серьезные затруднениядвижения, пишет 63.ру.