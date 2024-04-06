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На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода

6 апреля 2024 11:36
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На Московском шоссе в Самаре водитель сбил пешехода

6 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре в 09:26 водитель 1972 г.р., управляя транспортным средством УАЗ Патриот, двигаясь по прилегающей территории со стороны Московского шоссе, при совершении манёвра правого поворота на парковочную зону напротив строения №25С по Московскому шоссе 18 километр, допустил наезд на пешехода 1974 г.р., который двигался по парковке слева направо по ходу движения транспортного средства.  Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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