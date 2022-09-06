На Ленинградской в Самаре вспыхнул пожар в магазине обуви

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Самарским пожарным во вторник, 6 сентября, около 10:30 утра поступило сообщение о возгорании. Видеозапись их работы опубликовали очевидцы.

Пожар начался в магазине обуви «Стиль» на ул. Ленинградской, 54. Причиной стало короткое замыкание электросветильника. После этого вспыхнула обшивка потолка и огонь начал быстро распространяться. Его удалось локализовать на площади 10 кв. метров.

С огнем боролись 33 спасателя. Пришлось эвакуировать 6 человек. Как сообщают представители регионального МЧС, погибших и пострадавших нет, пишет ГТРК Самара.