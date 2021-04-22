На кладбище в Сызрани взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд времен Гражданской войны

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда.

Он был найден во время проведения земляных работ на кладбище в Сызрани.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области.



По прибытии специалисты пришли к выводу, что это действительно боевой артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Гражданской войны в состоянии сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники Росгвардии уничтожили снаряд на месте обнаружения, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области