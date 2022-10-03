На двух девочек на Ткацкой улице в Москве обрушилась фасадная плитка

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Прокуратура устанавливает причины обрушения фасадной плитки здания на несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения на Ткацкой улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры, передает РИА Новости.

"Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин получения несовершеннолетними телесных повреждений на востоке столицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что днем 3 октября на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка здания. Пострадавшие были госпитализированы.

Также на место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.

Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы/РИА Новости