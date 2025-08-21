На автодороге «Обход г. Сызрань» ночью иномарка врезалась в препятствие и опрокинулась 

219

В Самарской области полицейские работали на месте ДТП. Получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли по указанному адресу, оказали первую доврачебную помощь пострадавшим, установили и опросили очевидцев.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 21.08.2025 примерно в 00:05 час. житель города Сургут (ХМАО) 1967 года рождения, управляя а/м Subaru, двигался по 1 км а/д «Обход г. Сызрань» со стороны Саратова в направлении Самары.

В пути следования, совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль опрокинулся. С места ДТП госпитализированы водитель и три пассажира: женщина 1984 года рождения, 18-летняя девушка и мальчик 2013 года рождения. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО