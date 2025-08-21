Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На автодороге «Обход г. Сызрань» ночью иномарка врезалась в препятствие и опрокинулась 

21 августа 2025 09:19
219
С места ДТП госпитализированы водитель и три пассажира: женщина, 18-летняя девушка и мальчик.

В Самарской области полицейские работали на месте ДТП. Получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли по указанному адресу, оказали первую доврачебную помощь пострадавшим, установили и опросили очевидцев.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 21.08.2025 примерно в 00:05 час. житель города Сургут (ХМАО) 1967 года рождения, управляя а/м Subaru, двигался по 1 км а/д «Обход г. Сызрань» со стороны Саратова в направлении Самары.

В пути следования, совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль опрокинулся. С места ДТП госпитализированы водитель и три пассажира: женщина 1984 года рождения, 18-летняя девушка и мальчик 2013 года рождения. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

ДТП

С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
21 августа 2025, 09:46
В Тольятти столкнулись автомобиль Range Rover и мотоцикл BMW
С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Происшествия
219
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.
20 августа 2025, 19:17
Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики. Происшествия
416
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
20 августа 2025, 19:10
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован. Происшествия
925
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
