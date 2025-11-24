Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля

24 ноября 2025 21:35
105
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.

Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе. По предварительной информации, собранной сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня в 16:00 на 5,8 км автодороги «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля.

Женщина 1991 года рождения, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, двигалась со стороны села Сухая Вязовка. В пути следования водитель нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и столкнулась с автомобилем ВАЗ‑2114, которым управляла женщина 1986 года рождения.

Водитель Daewoo Matiz оказалась заблокирована в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавшей требовалась помощь спасателей.В 16.02 на место происшествия оперативно отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Пострадавшую на спинальном щите извлекли из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

В настоящее время оба водителя и мужчина‑пассажир 1985 года рождения из автомобиля ВАЗ‑2114 госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются организацией дорожного движения в районе аварии. Из‑за ДТП движение на участке 5,8 км автодороги частично перекрыто.

Полицейские регулируют поток транспорта, чтобы минимизировать заторы и обеспечить безопасность других участников дорожного движения.

По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.
24 ноября 2025, 19:12
В Похвистневском районе автомобиль Renault Symbol съехал в кювет и перевернулся
К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы. Происшествия
152
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
24 ноября 2025, 17:20
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.     Происшествия
191
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
24 ноября 2025, 13:01
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
Личный состав провел аварийно-спасательные работы: обесточивание аккумуляторных батарей. Пострадавших, к счастью, нет. Происшествия
228
В центре внимания
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
97
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
185
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
429
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
1279
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
2018
Весь список