На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля

Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе. По предварительной информации, собранной сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня в 16:00 на 5,8 км автодороги «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля.

Женщина 1991 года рождения, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, двигалась со стороны села Сухая Вязовка. В пути следования водитель нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и столкнулась с автомобилем ВАЗ‑2114, которым управляла женщина 1986 года рождения.

Водитель Daewoo Matiz оказалась заблокирована в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавшей требовалась помощь спасателей.В 16.02 на место происшествия оперативно отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Пострадавшую на спинальном щите извлекли из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

В настоящее время оба водителя и мужчина‑пассажир 1985 года рождения из автомобиля ВАЗ‑2114 госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются организацией дорожного движения в районе аварии. Из‑за ДТП движение на участке 5,8 км автодороги частично перекрыто.

Полицейские регулируют поток транспорта, чтобы минимизировать заторы и обеспечить безопасность других участников дорожного движения.

По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО