На автодороге Нижнее Санчелеево-Ташелка около СНТ «Раздолье» легковушка врезалась в отстойник

1 октября спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы на автодороге Нижнее Санчелеево-Ташелка около СНТ «Раздолье».
Легковой автомобиль совершил наезд на дорожный отбойник. В результате происшествия водитель получил травмы ног и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
Для извлечения пострадавшего требовалась помощь спасателей.
В 01.35 на место происшествия оперативным дежурным была направлена дежурная смена спасателей. В 02.30 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО