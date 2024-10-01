На автодороге Нижнее Санчелеево-Ташелка около СНТ «Раздолье» легковушка врезалась в отстойник

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1 октября спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы на автодороге Нижнее Санчелеево-Ташелка около СНТ «Раздолье».

Легковой автомобиль совершил наезд на дорожный отбойник. В результате происшествия водитель получил травмы ног и был зажат в салоне аварийного автомобиля.

Для извлечения пострадавшего требовалась помощь спасателей.

В 01.35 на место происшествия оперативным дежурным была направлена дежурная смена спасателей. В 02.30 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО