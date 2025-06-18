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На автодороге Москва-Самара в ДТП чуть не пострадали 500 000 литров пива

18 июня 2025 12:28
97
На автодороге Москва-Самара в ДТП чуть не пострадали 500 000 литров пива

Грузовой автомобиль страхователя передвигался по маршруту по автодороге Москва-Самара, когда в результате плохих погодных условий в него врезался другой грузовой автомобиль.

В результате ДТП водитель не пострадал. Перевозимый груз, а именно преформы для пивных бутылок, был частично повреждены – по оценкам экспертов объем поврежденного груза составил около 70%, то есть около 500 тысяч литров пенного не смогли разлить по бутылкам.

Благодаря компании «Согласие» пивной апокалипсис был отменен - данный случай был признан страховым в рамках договора страхования рисков ответственности перевозчика, страховое возмещение компании-перевозчику составило более 945 тысяч рублей.

Теги: ДТП

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