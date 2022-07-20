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На Алтае опрокинулся автобус с 33 детьми, есть пострадавшие

20 июля 2022 14:29
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Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автобус, в котором находились 33 ребёнка, опрокинулся на алтайской трассе, пострадали 4 ребёнка и водитель, сообщает РИА Новости.

"Сегодня около 16 часов 00 минут на автодороге К-12 "Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай" произошел съезд пассажирского автобуса с дороги с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

"По предварительной информации, травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. На место дорожно-транспортного происшествия выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин, следователь СУСК России по Алтайскому краю. Организована процессуальная проверка. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних", - рассказали журналистам в региональной прокуратуре.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Лисицын

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