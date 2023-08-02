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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мужчина утонул на акватории реки Самара в затоне Щучий

2 августа 2023 16:20
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Мужчина утонул на акватории реки Самара в затоне Щучий

Первого августа в 08.00 Поисково-спасательный отряд специального назначения приступил к проведению поисковых работ на акватории реки Самара в затоне Щучий. Там утонул мужчина 1983 года рождения. Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции. Около часа длились поисково-спасательные работы. Рельеф дна имел перепад с 1 метра до 8 метров. Мутная вода и обилие донной растительности осложняли поисковые работы. Водолаз обнаружил пропавшего на глубине 5 метров и доставил к береговой линии. Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам полиции. В поисковых работах задействовано 4 водолаза и водолазный катер, пишет ПСС по Самарской области.

Теги: ЧП

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