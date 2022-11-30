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Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался

30 ноября 2022 13:56
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Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался

Врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом «СитиТраффику» сообщили в региональном СУ СК РФ. Также следователи уточнили, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые экспертизы.

Пожар в павильоне компании ритуальных услуг произошел ночью 18 ноября на ул. Авроры. Огонь охватил площадь 200 кв. м.

В результате пожара погибла женщина 1991 года рождения. С места происшествия госпитализировали с травмами 61-летнего мужчину.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом» и «убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом». Установлено, что пожар произошел из-за поджога.

Теги: Пожар

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