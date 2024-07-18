Мотоциклист пострадал в ДТП в Куйбышевском районе Самары

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17 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 4 человек, 1 - скончался.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 15:46 час. 16-летний водитель (не имеющий права управления), управляя мотоциклом, двигался по ул. Осетинская со стороны бульвара Засамарская Слобода в направлении ул. Софии Агранович. В пути следования, в нарушении требований п. 10.1 ПДД РФ, допустил наезд на припаркованный на обочине дороги автомобиль Kia Sorento. Мотоциклист госпитализирован.