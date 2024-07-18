Мотоциклист пострадал в ДТП в Куйбышевском районе Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мотоциклист пострадал в ДТП в Куйбышевском районе Самары

18 июля 2024 12:44
180
Мотоциклист пострадал в ДТП в Куйбышевском районе Самары

17 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 4 человек, 1 - скончался. 

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 15:46 час. 16-летний водитель (не имеющий права управления), управляя мотоциклом, двигался по ул. Осетинская со стороны бульвара Засамарская Слобода в направлении ул. Софии Агранович. В пути следования, в нарушении требований п. 10.1 ПДД РФ, допустил наезд на припаркованный на обочине дороги автомобиль Kia Sorento. Мотоциклист госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти 70-летний водитель врезался в грузовик
18 июля 2024, 13:16
В Тольятти 70-летний водитель врезался в грузовик
Тот был припаркован на обочине дороги. Происшествия
175
ДТП с трагическим исходом произошло на автодороге Самара-Бугуруслан
18 июля 2024, 11:25
ДТП с трагическим исходом произошло на автодороге Самара-Бугуруслан
Территориальные пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы на месте ЧП. Происшествия
203
ДТП на трассе "Обход Тольятти": большегруз слетел в кювет
17 июля 2024, 13:01
ДТП на трассе "Обход Тольятти": большегруз слетел в кювет
ДТП произошло в 23:30 16 июля. Происшествия
330
В центре внимания
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
606
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1575
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
463
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
425
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
343
Весь список