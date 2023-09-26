Мотоциклист попал в аварию в Приволжском районе

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25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек, один - погиб.

Одно из ДТП произошло в 19:15 в Приволжском районе. Водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3110, двигался по автодороге «Осинки-Приволжье» в сторону г. Самара. В пути следования на 59 км при повороте налево выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с мотоциклом VOGE500AC под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализирован водитель мотоцикла.