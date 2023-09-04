Мотоциклист без прав пострадал в ДТП в Ставропольском районе

151

3 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

В Ставропольском районе в 21:30 час. в п. Луначарский мотоциклом ИЖ Планета-5, не зарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема и защитной амуниции, управлял не имеющий права управления транспортными средствами 31-летний мужчина. В пути следования, в районе дома 22А по бульвару Зеленый, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением водителя 1995 года рождения (с 2022 года установлено 60 нарушений ПДД РФ), который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализирован мотоциклист. В отношении водителя автомобиля собраны административные материалы за нарушение требований ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.