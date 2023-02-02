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Молодые люди в Большой Глушице на угнанной машине вылетели в кювет

2 февраля 2023 11:36
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Молодые люди в Большой Глушице на угнанной машине вылетели в кювет

В дежурную часть ОМВД России по Большеглушицкому району поступило сообщение о том, что примерно в 03:10 в селе Большая Глушица двое неизвестных угнали у местного жителя 2001 года рождения автомобиль «ВАЗ-21102».  

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, который пояснил, что накануне отдыхал в увеселительном заведении, где познакомился с двумя молодыми людьми. Новые знакомые попросили отвезти его в областной центр, на что тот ответил отказом. Тогда злоумышленники стали угрожать, что заберут автомобиль, и он согласился отвезти их хотя бы по домам.

Во время поездки между потерпевшим и пассажирами завязался конфликт, в ходе которого местному жителю стали угрожать. Испугавшись за свою жизнь, он остановил машину и вышел из нее. Один из подозреваемых сел за руль и злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению преступления могут быть причастны местные жители 1996 и 2001 годов рождения.  

Спустя несколько часов экипаж ДПС обнаружил схожий по приметам автомобиль в кювете на 73 км. автодороги «Самара – Большая Черниговка». Двое молодых людей пытались вытолкать автомобиль на дорогу. Госавтоинспекторы задержали предполагаемых злоумышленников и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  В ходе опроса они признали свою вину в совершении противоправного деяния и рассказали, что поехали на угнанном автомобиле в Самару, но в пути следования не справились с управлением и съехали в кювет, где машина застряла в снегу.

В отношении задержанных Следственным отделом О МВД по Большеглушицкому району возбуждено уголовное дело.

Теги: ДТП

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