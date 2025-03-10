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Микрофинансовую организацию в Самаре обязали удалить сведения о заёмщике

10 марта 2025 11:52
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Микрофинансовую организацию в Самаре обязали удалить сведения о заёмщике

Судебные  приставы г. Самары обязали микрофинансовую организацию прекратить обработку персональных данных жителя другого региона, на которого мошенники оформили займ.

Житель соседнего региона стал жертвой мошенников, которые воспользовавшись его персональными данными оформили на него кредит в одной из микрофинансовых организаций. Узнав об этом, мужчина обратился в правоохранительные органы. Исполнять финансовые обязательства, возложенные на него без его ведома, он не стал. Кредитная организация обратилась в суд с исковым требованием обязать мужчину вернуть займ с процентами.

Рассмотрев материалы дела, суд в требованиях о возврате кредита отказал и принял решение признать договор между мужчиной и финансовой организацией незаключенным. Также он обязал микрофинансовую компанию направить в кредитные бюро сведения об отсутствии кредитных правоотношений между ними и ответчиком.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары в отношении   кредитной организации возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудник органов принудительного исполнения предупредил должник о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе о привлечении к административной ответственности. Также в отношении организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер кредитная компания прекратила обработку персональных взыскателя и сообщила в кредитные бюро об отсутствии с мужчиной заключенного договора займа.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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