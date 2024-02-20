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Метадон и героин нашли у пассажира Шкоды на посту ДПС в Зеленовке

20 февраля 2024 11:27
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Метадон и героин нашли у пассажира Шкоды на посту ДПС в Зеленовке

13 февраля в 23 часа 40 минут сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району в ходе несения службы на посту возле села Зеленовка остановили легковой автомобиль Skoda Octavia для проверки документов.

В ходе общения полицейские обратили внимание, что пассажир автомобиля заметно нервничает, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра мужчины и досмотра транспортного средства.

В присутствии понятых в ходе личного досмотра в кармане куртки 38-летнего мужчины был обнаружен пакет синего цвета, внутри которого находились свертки, обмотанные изолентой. Пассажир легковушки признался, что пакет принадлежит ему. Задержанного доставили в отдел МВД России по Ставропольскому району для дальнейшего разбирательства. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Внутри свертков, согласно справке об исследовании, находилось наркотическое средство метадон и героин.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теги: Стоп Наркотик

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