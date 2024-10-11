МЧС предупреждает самарцев: используйте только качественную бытовую технику, купленную в специализированном магазине

195

Быт современного общества без электричества невозможен. Сегодня стиральная машина, микроволновка, утюг и электрочайник – незаменимые «помощники» в каждом доме. Оспаривать их пользу просто бессмысленно, но и забывать о том, что нарушение простых правил эксплуатации мгновенно превращает все ваше электрооборудование в источник опасности, не стоит.

Поздним вечером, 9 октября, в посёлке Белозёрки Красноярского района произошёл пожар в частном доме.

Хозяйки решили насушить свеклы и оставили на ночь включенную в сеть электросушилку.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.

В результате пожара погибли две женщины — 83 и 62 лет.

Пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован 27 специалистами и 8 единицами техники.

Для предотвращения подобных трагедий:

используйте только качественную бытовую технику, купленную в специализированном магазине. Не пренебрегайте инструкцией – обязательно изучите и соблюдайте все указанные в ней правила. Ваши электроприборы должны быть исправны, и применяться исключительно по прямому назначению. Если техника дала сбой, не пробуйте ремонтировать ее самостоятельно – доверьте это специалисту или же обратитесь в сервисный центр производителя.

Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию.

При пожаре звоните: 101, 112