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Массовое ДТП в Чапаевске, пострадала девушка-пешеход

17 декабря 2021 12:38
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Массовое ДТП в Чапаевске, пострадала девушка-пешеход

16 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 9:20 в Чапаевске. Водитель 1977 года рождения, стаж вождения которого составляет 16 лет, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по ул. Ленина. При выполнении маневра поворот налево, водитель создал опасность для движения, а также помеху автомобилю «ВАЗ-21102», который двигался во встречном направлении прямо. Во избежание столкновения с автомобилем водитель «ВАЗ-21102» повернул правее, где допустил наезд на девушку 2002 года рождения, которая стояла на парковочной площадке. 

Затем автомобиль «ВАЗ-21102» продолжил свое движение прямо, и совершил наезд на стоящий перед нерегулируемым перекрестком ул. Ленина – ул. Херсонской автомобиль «LADA XRAY», под управление водителя 1983 года рождения, который от удара, допустил наезд на стоящий на парковочной площадке автомобиль «Volkswagen Polo». В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Девушку-пешехода доставили в медицинское учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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