Машина такси упала в Москву-реку на Бережковской набережной, пассажирка такси отделалась ссадинами

137

Машина упала в Москву-реку, ее пассажирка отделалась ссадинами, сообщает РИА Новости.

Ранее дептранс сообщал, что автомобиль в результате ДТП пробил заграждение и съехал в Москву-реку на Бережковской набережной.

"Утром 7 декабря в службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у дома №22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку… В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась", - сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Что стало с водителем такси, не уточняется.

Фото: АГН "Москва" / Мобильный репортер / РИА Новости