Машина перевернулась в кювет в Алексеевском районе

Еще одно ДТП 25 ноября произошло в 18:54 в Алексеевском районе. 69-летний мужчина, управляя транспортным средством Daewoo Matiz, двигался по автодороге «Самара - Оренбург - Алексеевка», со стороны с. Антоновка в направлении с. Алексеевка. В пути следования, на 9 км указанной дороги, не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и, нарушив правило расположения транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля, с последующим опрокидыванием. Водитель госпитализирован.