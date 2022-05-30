Я нашел ошибку
Главные новости:
МИД РФ поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.
Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ
Прокуратура проводит проверку.
В Крыму ягуар напал на работника Парка львов "Тайган" 
Соревнования проходили в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкассах с 25 по 27 мая.
Ребята с ОВЗ приняли участие в региональном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»
По словам женщины, ее дочь проснулась, встала с кровати и внезапно рухнула на пол.
Мама 20-летней балерины назвала причину внезапной смерти девушки
Машина девушки стояла на парковке.
"Выдирали бампер, прыгали на капоте": самарчанка рассказала, как свора собак разгромила ее новую иномарку
Ситуация на предприятии - флагмане отечественного автомобилестроения - находится под постоянным контролем как региональных, так и федеральных властей.
Председателем совета директоров АВТОВАЗа стал Денис Мантуров 
Порядка 53 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» не передали информацию о поверке индивидуальных приборов учета тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной поверки счетчиков
Подозреваемая, используя свое служебное положение, начислила и двум подчиненным премии за 2020 год, сообщив о необходимости передачи ей части полученных сумм.
Бывший директор самарского туристического информационного центра  подозревается в мошенничестве
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня - День защиты детей: где в Самаре провести праздник
В Самаре состоится благотворительный органный концерт для жен военнослужащих города и области
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мама 20-летней балерины назвала причину внезапной смерти девушки

30 мая 2022 21:36
121
По словам женщины, ее дочь проснулась, встала с кровати и внезапно рухнула на пол.

В свидетельстве о смерти 20-летней балерины Алеси Лазаревой указана «внезапная сердечная смерть». Об этом в понедельник, 30 мая, рассказала «Известиям» мать погибшей артистки.

Ранее в понедельник стало известно и гибели балерины из труппы московского Театра классического балета.

«Это произошло на моих глазах. Она встала утром и упала. Мы сейчас получили свидетельство о смерти — «внезапная сердечная смерть». Проснулась утром, как всегда, сделала пару шагов, сердце остановилось», — объяснила мать девушки.

Женщина рассказала, что никаких проблем со здоровьем у девушки никогда не было, каждые полгода проходила обследования медицинские. По словам женщины, ее дочь проснулась, встала с кровати и внезапно рухнула на пол.

Она уточнила, что скорая приехала быстро и смогла реанимировать девушку, врачи сказали, что у нее была клиническая смерть, однако затем ее сердце вновь остановилось.

Ранее в этот день художественный руководитель Московского хореографического училища при московском государственном академическом театре танца «Гжель» Борис Акимов рассказал, что Алеся Лазарева очень любила свою профессию. По его словам, она преследовала цель прийти к вершинам танцевального искусства.

 

Фото: pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей
30 мая 2022  13:39
Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей
269
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
30 мая 2022  13:24
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
321
Сегодня последний день голосования за благоустройство территорий в Самаре!
30 мая 2022  12:42
Сегодня последний день голосования за благоустройство территорий в Самаре!
255
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
30 мая 2022  11:42
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
1078
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022  10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
302
Весь список