Артистка труппы Театра классического балета Алеся Лазарева умерла в возрасте 20 лет

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Артистка Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева Алеся Лазарева умерла 29 мая в возрасте 20 лет, сообщили в труппе, передает ТАСС.

"29.05.2022 талантливой балерины не стало. <...> Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая", - говорится в сообщении театра во "ВКонтакте". Причина смерти не уточняется.

В апреле Лазарева завоевала первую премию XVII конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой "Арабеск". 27 мая она выступала в партии подруги в "Дон Кихоте".

"Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной, - рассказали коллеги. - Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах".

Фото: "ВКонтакте"