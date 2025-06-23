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В Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Он получил тяжелые травмы головы и спины и был доставлен в больницу, где перенес операцию. Сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое.

Коллеги Зубкова доставили его в Белогорскую центральную районную больницу на личном автомобиле, не дожидаясь скорой.

Сейчас Зубков на искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе.

Следственные органы начали проверку случившегося на предмет статей 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 143 («Нарушения требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Сафари-парк «Тайган» — крупнейший частный парк хищников в Европе. Он занимает 32 гектара, из которых около 20 отведено под зону свободного выгула львов. По информации администрации, в парке содержатся около 60 львов, в том числе белые особи, более 50 тигров, а также сотни других животных. Помимо сафари-зоны, на территории действует стационарный зоопарк и детский контактный зооуголок, пишет Газета.

Последнее резонансное происшествие случилось в «Тайгане» 16 октября 2024 года: сотрудница парка Леокадия Перевалова погибла во время уборки вольера с тремя львами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности.

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